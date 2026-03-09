إعلان

قطر: القبض على 313 شخصًا بسبب تداول معلومات مضللة بشأن الوضع الراهن

كتب : د ب أ

07:56 م 09/03/2026

وزارة الداخلية القطرية

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط 313 شخصا من جنسيات مختلفة، وذلك على خلفية قيامهم بتصوير وتداول مقاطع مصورة، ونشر معلومات مضللة وشائعات وما من شأنه إثارة الرأي العام، بالمخالفة للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، وذلك في إطار مواصلة لجهود الجهات الأمنية في رصد ومتابعة المخالفات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وفي هذا السياق، شددت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بعدم تصوير أو نشر المقاطع أو تداول الشائعات المرتبطة بالأوضاع الراهنة، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط.

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت قيامه بمثل هذه المخالفات.

