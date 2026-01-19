كارمن سليمان تتألق بفستان جذاب.. سر اللوك

كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026

كتبت- شيماء مرسي

أطلت المطربة كارمن سليمان بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت كارمن فستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب" مصنوع من قماش الحرير، من تصميم "Gaby Charbachy".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، بواسطة الميكب أرتيست "سارة ناصر".

واختارت كارمن أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بواسطة "Yasmeen hairstylist".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم وحلق.