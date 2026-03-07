استأنفت "طيران الإمارات" عملياتها. ويمكن للمسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة على رحلات بعد ظهر اليوم التوجه إلى المطار. ويشمل ذلك أيضًا الركاب العابرين (الترانزيت) عبر دبي، إذا كانت رحلاتهم اللاحقة تعمل أيضًا.

وكتبت الشركة على إكس: "يمكن للعملاء الاطلاع على جدول الرحلات القادمة، وكذلك حجز المقاعد للسفر عبر موقعها الإلكتروني".

وتابعت الشركة على إكس: "تواصل طيران الإمارات مراقبة الوضع، وستقوم بتعديل جدول عملياتها وفقًا للتطورات".

وأضافت الشركة: "نود أن نشكر عملائنا على تفهمهم وصبرهم. إن سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى ولن يتم المساس بها".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، إن مجلس القيادة المؤقت وافق على عدم شن هجمات أو ضربات صاروخية ضد الدول المجاورة إلا إذا كان الهجوم على إيران ينطلق من تلك الدول.

وقدم بزشكيان اعتذاره للدول المجاورة، مؤكدا على أنه لا عداوة لإيران مع دول المنطقة.

وشدد على أن إيران لن تستسلم لإسرائيل والولايات المتحدة.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.