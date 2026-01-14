أثارت عارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر جدلا واسعا مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت بإطلالة جريئة ولافتة.

ارتدت كايلي فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع بتصميم "كورسيه" أبرز قوامها، مرصع بالترتر، ومزين بأحزمة ذهبية على الكتفين والصدر، صمم خصيصا لها من توقيع المصمم السعودي محمد آشي.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع لون بشرتها، وتسريحة شعر مرفوعة، ما منحها مظهرا أنيقا وبسيطا في آن واحد.

وزادت كايلي من فخامة مظهرها بارتداء مجوهرات ماسية من تصميم لورين شوارتز، صُنعت خصيصا لها، وبلغ وزنها أكثر من 100 قيراط، من بينها أقراط ضخمة تزن نحو 75 قيراطا.

كما أكملت إطلالتها بـ كلاتش باللون الذهبي من علامة "جوتشي"، وحذاء من العلامة التجارية الأمريكية الشهيرة تيمبرلاند، وفقا لصحيفة ""thesun" البريطانية.

وفي هذا السياق، إليكم أبرز المعلومات عن كايلي جينز، وفقا لصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع IMDb.

- وُلدت في 10 أغسطس 1977.

- تبلغ من العمر 35 عاما.

- وُلدت في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

- لديها شقيقة واحدة من الأب هي كيندال جينر.

- دخلت عالم الموضة في سن مبكرة كعارضة ومصممة.

- أسست مع شقيقتها علامة الأزياء Kendall & Kylie، إلى جانب مشاركتها في العديد من الحملات الإعلانية.

- أبدت اهتماما بعالم التمثيل، إلا أنها أكدت أن الدراسة الجامعية تمثل أولوية في حياتها.

- في عام 2012، ظهرت إلى جانب شقيقتها كيندال جينر على غلاف مجلة Teen Vogue.

- كما أنها من أبرز رائدات الأعمال في مجال الموضة والجمال.

- تمتلك عدة علامات تجارية، من بينها Kylie Cosmetics، التي حققت نجاحا ماليا كبيرا.

- اختارتها مجلة فوربس الأمريكية للظهور على غلافها مؤخرا، بوصفها أصغر مليارديرة في العالم صنعت ثروتها بنفسها.

- تحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" 391 مليون شخص.

- تُعرف بإطلالاتها الجريئة واللافتة، التي تحرص من خلالها على جذب أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

