20 صورة لـ أغلى منازل المشاهير حول العالم.. أسعار خيالية

تجمع منازل المشاهير بين الفخامة والمواقع الخلابة، حيث تمثل كل فيلا أو قصر أسلوب حياة صاحبه.

تتنوع هذه العقارات بين القصور التاريخية والمنازل الحديثة عالية التقنية، وتقدم كل واحدة منها تجربة رفاهية استثنائية.

في هذا التقرير، إليكم أغلى منازل المشاهير حول العالم، وفقا لموقع "timesofindia".

فيلا جورج كلوني- 100 مليون دولار

تقع فيلا الممثل والمخرج الأمريكي جورج كلوني في لاجليو بإيطاليا، وتطل على بحيرة خلابة والجبال المحيطة، كما تمتاز بسحرها التاريخي، وتصاميمها الأنيقة، ووسائل الراحة الحديثة، ما يجعلها مكانا مميزا للممثل وعائلته.

ويعد هذا المنزل أيضا المكان الذي بدأت فيه قصة حب جورج وكلوني الساحرة.

قصر أنجلينا جولي- 61 مليون دولار

يقع قصر النجمة الأمريكية أنجلينا جولي في جنوب فرنسا على مساحة ألف فدان، ويُحيط به خندق مائي يضفي لمسة جمالية وفخامة على التصميم، مستوحاة من الخنادق القديمة التي كانت تحيط بالقلاع.

يضم القصر 35 غرفة نوم، وقاعة للحفلات، ومسبحا فاخرا، بالإضافة إلى صالات رياضية منفصلة للرجال والنساء، ما يوفر تجربة متكاملة من الرفاهية والفخامة لسكانه.

منزل توم كروز في كولورادو- 59 مليون دولار

يتميز منزل الممثل توم كروز بنوافذ كبيرة تمتد من الأرض حتى السقف تسمح بإطلالات خلابة على الجبال المحيطة، ويضم جدرانا خشبية ومدفأة حجرية تضفي دفئا وجمالا ريفيا، إضافة إلى ملاعب هوكي وتنس وكرة سلة، وطريق خاص لسباق الدراجات النارية، ما يجمع بين الفخامة وروح المغامرة في آن واحد.

منزل كايلي جينر في هولمبي هيلز- 36.5 مليون دولار

يشبه منزل عارضة الأزياء وسيدة الأعمال الأمريكية كايلي جينر منتجعا سياحيا، مع سبع غرف نوم وأربعة عشر مرحاضا، وحوض سباحة يمتد عبر أرجاء المنزل، وغرفة ألعاب، وسينما منزلية، ومطبخ مجهز بأحدث التجهيزات، بالإضافة إلى شقتين للضيوف لضمان إقامة فاخرة للأصدقاء والعائلة.

منزل تايلور سويفت- 30 مليون دولار

تصميم هذا المنزل على الطراز الجورجي المجدد لعام 1934، ويضم سبع غرف نوم وعشرة حمامات ومساحات واسعة للترفيه، مع إطلالات ساحرة على الساحل، ما يجعله مكانا مثاليا للراحة واستضافة الضيوف.

قصر أنتيليا- موكيش أمباني

قصر الملياردير ورجل الأعمال الهندي موكيش أمباني في مومباي أغلى مسكن خاص في العالم، بمساحة 37,200 متر مربع و27 طابقا، كما يضم مسابح، قاعة سينما، معبدا، غرف يوجا، وموقف سيارات يتسع لستة طوابق، بالإضافة إلى ثلاثة مهابط للطائرات المروحية.

صُمم المبنى لتحمل زلازل تصل إلى 8 درجات ويضم أحدث وسائل الراحة التكنولوجية، وفقا لموقع "prestige".

منزل بيل جيتس- 130 مليون دولار

يضم منزل بيل جيتس سبع غرف نوم، 24 مرحاضا، ستة مطابخ، مكتبة خاصة، صالة رياضية وغرفة بخار، كما يتميز بواجهة مطلة على بحيرة مزودة برمال بيضاء مستوردة من البحر الكاريبي، مع نظام أمان عالي التقنية، وديكور داخلي فخم.

منزل جيف بيزوس في ماوي- 78 مليون دولار

يقع عقار رجل الأعمال والملياردير الأمريكي على خليج لا بيروز، ويضم المنزل الرئيسي ثلاث غرف نوم وثلاثة حمامات، إلى جانب بيت ضيافة ومبنى ثالث.

يقع العقار على مساحة 56.65 مترا مربعا ويتميز بشاطئ رملي وبركة أسماك، وسط محمية طبيعية ومناطق أثرية.

منزل كيم كارداشيان في ماليبو- 70 مليون دولار

يقع منزل عارضة الأزياء كيم كارداشيان على مساحة 12,000 متر مربع، ويضم أربع غرف نوم وخمسة حمامات ونصف، ويتميز بمسبح خارجي، ملعب تنس، وإطلالات بانورامية على المحيط، فضلا عن حديقة واسعة وغرفة معيشة متعددة الاستخدامات.

منزل بيل جيتس- 130 مليون دولار

يعد قصر رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس المسمى "زانادو 2.0" تحفة معمارية، حيث يضم سبع غرف نوم، 24 مرحاضا، ستة مطابخ، مكتبة خاصة، صالة رياضية وغرفة بخار، كما يتميز بواجهة مطلة على بحيرة مزودة برمال بيضاء مستوردة من البحر الكاريبي، مع نظام أمان عالي التقنية، وديكور داخلي فخم.

منزل جيف بيزوس في ماوي- 78 مليون دولار

يقع عقار رجل الأعمال والملياردير الأمريكي على خليج لا بيروز، ويضم المنزل الرئيسي ثلاث غرف نوم وثلاثة حمامات، إلى جانب بيت ضيافة ومبنى ثالث.

يقع العقار على مساحة 56.65 مترا مربعا ويتميز بشاطئ رملي وبركة أسماك، وسط محمية طبيعية ومناطق أثرية.

منزل كيم كارداشيان في ماليبو- 70 مليون دولار

يقع منزل عارضة الأزياء كيم كارداشيان على مساحة 12,000 متر مربع، ويضم أربع غرف نوم وخمسة حمامات ونصف، ويتميز بمسبح خارجي، ملعب تنس، وإطلالات بانورامية على المحيط، فضلا عن حديقة واسعة وغرفة معيشة متعددة الاستخدامات.

أقرأ أيضًا:

كيف تميز بين التهاب المرارة والبنكرياس؟



راقبها في الفم.. أعراض خفية تنذر بإصابتك بجرثومة المعدة



في الشتاء.. لماذا تتورم أصابع اليدين والقدمين وتصبح حمراء؟



نجاحات وفرص ذهبية في الطريق لـ 5 أبراج قريبا



" يوم ليك ويوم عليك".. أبراج مزاجها متقلب باستمرار.. هل أحدهم في حياتك؟