"بفستان أنيق".. كيف أطلت داليا مصطفى في أحدث ظهور؟

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة داليا مصطفى بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت داليا فستان طويل باللون الأبيض "كت" ونسقت معه حقيبة يد صغيرة وحذاء باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت داليا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت داليا تصفيفة الشعر ذيل الحصان التي تناسب ملامح وجهها.

وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من حلق وساعة يد وأسورة وخاتم.

وتمنح تسريحة الشعر ذيل الحصان إطلالة طبيعية وجذابة وأنيقة للمرأة، كما أنها تناسب مختلف المناسبات مثل الكاجوال والسهرات والحفلات والإطلالات المسائية، وفقا لـ "INSTYLE".