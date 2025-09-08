خطفت الأنظار بجمالها.. معلومات عن الوصيفة الأولى لملكة جمال مصر 2025

كتبت- شيماء مرسي

توجت لجين خليفة بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال مصر 2025، واستطاعت أن تخطف أنظار لجنة التحكيم والجمهور بجمالها.

وأطلت لجين بفستان طويل باللون الفضي بقصة "الكب" مزينا بالورود من الدانتيل وشفاف من الأسفل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لجين مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وأختارت لجين أن تترك شعرها منسدلا على جانبيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها.

وزينت لجين إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن لجين خليفة الوصيفة الأولى لملكة جمال مصر 2025، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-عارضة أزياء.

-تدرس في كلية الطب بالقصر العيني.

-في العشرينات من عمرها.

-لاعبة جمباز بالمنتخب الوطني السابق.

-لفتت أنظار لجنة التحكيم والجمهور بأناقتها وإطلالتها.

-تركت أثر قوي لدى لجنة التحكيم والجمهور.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 2,928 متابع.