إطلالتها ساحرة.. مايان السيد مرشحة لأجمل 100 وجه لعام 2025

كتبت- أسماء مرسي:

أعلنت منصة "TC Candler" العالمية عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن ترشيح الفنانة المصرية مايان السيد ضمن قائمتها السنوية لأجمل 100 وجه في العالم لعام 2025، وهي القائمة التي تُعرف باحتفائها بالجمال من مختلف الثقافات والبلدان حول العالم.

يمثل هذا الترشيح تقديرا لجمال مايان الطبيعي وأناقتها اللافتة، وخطوة جديدة تُضاف إلى مسيرتها الفنية، كما يعزز من حضورها في الساحة الفنية العربية والدولية.

وتشتهر مايان بإطلالاتها المتنوعة التي تجمع بين البساطة والجاذبية، حيث تختار دائما أزياء تخطف أنظار محبيها ومتابعيها من الفساتين القصيرة والطويلة والإطلالات اللامعة الساحرة.

تحظى قائمة "TC Candler" باحترام عالمي، إذ لا تقتصر معايير الاختيار على المظهر الخارجي فقط، بل تشمل عناصر أخرى مثل الأناقة، والتميز الشخصي، والحضور القوي.

من هي مايان السيد؟

- مايان السيد، ممثلة مصرية شابة.

- من مواليد 9 نوفمبر 1997.

- تبلغ من العمر 28 عاما.

- درست المسرح والسينما.

- حصلت على درجة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية في القاهرة.

- هي الأخت الكبرى لثلاث شقيقات.

- تُعرف بجمالها الطبيعي وحضورها القوي.

- بدأت مشوارها الفني في عام 2016.

- نجحت في فترة زمنية قصيرة في إثبات نفسها كواحدة من أبرز نجمات جيلها.

- تُشارك جمهورها بانتظام أحدث صورها وأخبارها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

- يتابعها على صفحتها بـ"إنستجرام" 5.4 مليون متابع.

