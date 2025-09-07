كتبت- أسماء مرسي:

لفتت ياسمين حافظ، زوجة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، الأنظار بعد نشرها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، استعرضت فيها أحدث إطلالاتها الصيفية.

ظهرت ياسمين مرتدية فستانا طويلا واسع القصة باللون الأزرق الفاتح، مزينا بنقوش ورود ملونة.

تميز تصميم الفستان بأسلوب الأوف شولدر.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

ودائما ما تخطف ياسمين الأنظار بإطلالتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز معلومات عنها، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر.

- خريجة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- والدها هو مصفف الشعر المعروف محمد حافظ.

- شقيقها ياسين حافظ، من ناشئي نادي الزمالك.

- تم الإعلان عن خطوبتها من إمام عاشور في يناير 2023.

- احتفلا بزفافهما في مارس من العام نفسه.

- لديهما طفلان هما كتاليا وفهد.

- تحرص على حضور المبارايات والتواجد في المدرجات لمساندة زوجها وتشجيعه.

- تُشارك صورا ولحظات من حياتهما العائلية على مواقع التواصل.

- يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" 260 ألف متابع.