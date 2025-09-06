بعد زفافها الأسطوري.. 20 صورة ومعلومات عن ابنة أغنى عائلات العالم

كتبت- أسماء مرسي:

لفتت "التيك توكر" الشهيرة بيكا بلوم الأنظار وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد احتفالها بزفافها الفاخر الذي أُقيم على ضفاف بحيرة كومو في إيطاليا.

ظهرت "بيكا" بإطلالة مبهرة، ارتدت خلالها فستانا أبيض بتصميم فاخر من توقيع دار الأزياء العالمية Oscar de la Renta، جاء بقصة "كب" ومزينا بالورود وتفاصيل دقيقة من قماش فاخر.

وأكملت الإطلالة بطرحة طويلة من التول تميزت بلمسات مستوحاة من خامة الفستان نفسه.

اختارت مكياجا ناعما وتسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسّقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية فاخرة مكونة من عقد، وحلق، وخاتم.

من هي بيكا بلوم؟

إليك أبرز المعلومات عن بيكا بلوم، وفقا لصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل، وموقعي "News 18" و"Marie Claire".

- اسمها الحقيقي ريبيكا ما، "تيك توكر شهيرة".

- تبلغ من العمر 25 عاما.

- نشأت في مدينة أثيرتون بولاية كاليفورنيا، إحدى أغنى مناطق الولايات المتحدة.

- تقيم حاليا في لوس أنجلوس.

- تنحدر من عائلة ثرية تعمل في قطاعي التكنولوجيا والعقارات.

- والدها ووالدتها من كبار رجال وسيدات الأعمال في وادي السيليكون.

- حاصلة على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا.

- حرصت بيكا على أن تصنع مسيرتها المهنية الخاصة.

- بدأت مسيرتها المهنية في قطاع التكنولوجيا المالية بمنطقة خليج سان فرانسيسكو.

- سافرت حول العالم رفقة عائلتها وخطيبها.

- كما حرصت على حضور أسابيع الموضة العالمية، لتواكب أحدث صيحات الأزياء.

- رغم نشاطها على إنستجرام لأكثر من 5 سنوات، ازدادت شهرتها بعد انضمامها إلى تطبيق "تيك توك" في - يناير 2025.

- سرعان ما حصدت ملايين المتابعين خلال وقت قصير.

- تُعرف بيكا بطابعها الهادئ وأسلوبها الأنيق.

- تعتاد على عرض تفاصيل حياتها اليومية، التي تشمل مقتنياتها الفاخرة مثل المجوهرات، الساعات.

- احتفلت بيكا بزفافها من ديفيد باونال، وهو مهندس برمجيات كندي.

- تحرص على مشاركة متابعيها يومياتها وأخبارها عبر حساباتها النشطة على مواقع التواصل.

- يتابعها على موقع "إنستجرام" أكثر من 2.2 مليون متابع.

- كما تمتلك قاعدة جماهيرية على تطبيق "تيك توك" 4.3 مليون متابع.