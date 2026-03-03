وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أول رحلتين لإجلاء المواطنين الفرنسيين ستهبطان في باريس هذا المساء.

وأضاف ماكرون في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ساعدت في حماية أجواء شركائها في منطقة الشرق الأوسط، وستستمر في ذلك طالما تطلبت الأوضاع.

وأشار ماكرون إلى أنه قرر إرسال قدرات جوية دفاعية وفرقاطة إلى قبرص للمساعدة في حمايتها، مؤكدًا أن حزب الله ارتكب خطأ فادحا من خلال ضربه لإسرائيل وتعريض اللبنانيين للخطر وعليه أن يتوقف سريعًا.

وحذر ماكرون من أن إسرائيل سترتكب خطأ استراتيجيًا إذا تدخلت في لبنان، داعيًا إلى احترام الأراضي اللبنانية.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أنه أمر بتوجه حاملة الطائرات "شارل ديغول" إلى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن فرنسا تعمل على بناء تحالف لحشد القدرات العسكرية اللازمة لإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، على غرار ما تم في البحر الأحمر.