عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مؤتمرًا صحفيًا موسعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لاستعراض تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة والعمليات الأمريكية الإسرائيلية في إيران.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام.

أبرز تصريحات مدبولي اليوم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرصه على عقد المؤتمر قبل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء نظرًا للأهمية البالغة للأحداث الإقليمية وتأثيرها على المنطقة والعالم.

ووجه رئيس الوزراء العديد من الرسائل للشعب المصري وتتلخص في الآتي:

- الدولة لديها سيناريوهات متعددة للتعامل مع الأزمات، مع الاستعداد التام للتداعيات المحتملة.

- الحكومة متحفظة على كافة السيناريوهات لضمان عدم انقطاع الكهرباء واستقدام سفن التغييز وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز.

- تشجيع الشركات الأجنبية على ضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز الإنتاج المحلي.

- تم تأمين السلع الاستراتيجية مثل: القمح، السكر، الزيت، الأعلاف، المكرونة، الدقيق، اللحوم، الدواجن.

- زيادة سعر توريد أردب القمح لتشجيع الفلاحين، وتحقيق زيادة في المساحات المزروعة.

- وجود سعر صرف مرن واحتياطيات دولارية كافية، وتلبية احتياجات السوق بالمرونة اللازمة.

- منع أي ممارسات احتكارية، مع آليات قانونية للتعامل مع المخالفين.

أبرز تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

وأكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، على العديد من النقاط الهامة وهي:

- مصر تمتلك جميع القدرات التوليدية اللازمة للطاقة الكهربائية، مع متابعة منتظمة لأعمال الصيانة.

- جميع وحدات التوليد من كل أنواع الوقود، ولا خطورة أو تهديد بانقطاع الكهرباء خلال الصيف.

- الوزارة وضعت استراتيجية بالتعاون مع وزارة البترول للوصول بقدرة الشبكة الكهربائية إلى 120 ألف ميجاوات بحلول عام 2040.

- الاستراتيجية ترتكز على إضافة الطاقات الجديدة والمتجددة بصورة مستمرة لتعزيز قدرة الشبكة.

أبرز تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية

وشدد المهندس كريم بدوي، وزير البترول على ما يلي:

- مصر تتمتع بتنوع في مصادر الإمداد من الغاز والبترول.

- الوزارة تلتزم بتلبية احتياجات جميع قطاعات الدولة من الطاقة.

- اعتماد "سلة من التعاقدات" على الغاز بمدد متنوعة لضمان استدامة الإمدادات وتلبية الطلب المحلي المتزايد.

- الاستراتيجية تعزز الأمن الطاقي لمصر وتضمن استمرار توفير الوقود والغاز لجميع القطاعات الحيوية دون انقطاع.

أبرز تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية

وصرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين بالآتي:

- إطلاق تطبيق إلكتروني باسم "رادار الأسعار"، يتيح للمستهلكين الإبلاغ عن فروق الأسعار وتحديد منافذ البيع الأقرب.

- الوزارة تتعامل فورًا مع البلاغات ومراجعة الأسعار والفواتير واتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت المخالفة.

- الرقابة على الأسواق ستكون مشددة، مع تواصل يومي مع المحافظين لمعرفة الرصيد المتاح.

- استخدام آليات منصة رادار الأسعار لمتابعة الأسواق، والتأكد من وجود أسعار مناسبة للمستهلكين.

- التأكيد على منع أي احتكار أو حبس للسلع.

أبرز تصريحات وزير المالية

وجاءت أبرز تصريحات أحمد كجوك وزير المالية، على النحو التالي:

- تم مناقشة أكثر من 98% من الموازنة الجديدة، وهي طموحة وتشمل الصحة والسكان والحماية الاجتماعية.

- المخصصات كافية لتغطية كافة احتياجات المواطنين.

- وجود نظام تأمين ضد مخاطر ارتفاع الأسعار، ويُستخدم عند الحاجة القصوى فقط.

- الدولة تمتلك احتياطيات كافية، والوضع المالي تحت السيطرة، والأسواق تسير في مسار إيجابي.

- الاقتصاد المصري يتمتع بأمان واستقرار، مع تعزيز الثقة في الأسواق وحماية المستثمرين.

- مصر تتمتع بأساس اقتصادي قوي ومتوازن.

أبرز تصريحات وزير الدولة للإعلام

واختتم ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام بالتأكيد على ما يلي:

- الأحداث الحالية غير مسبوقة في المنطقة، وارتفاع الدولار أمر عالمي وليس محليًا فقط.

- الاقتصاد المصري محمي، والشعور بالخطر غير موجود في مصر.

- وزارة الإعلام مستعدة للإجابة عن أي سؤال متعلق بالشؤون المصرية.

- الإعلام مطالب بتوضيح تصريحات رئيس الوزراء بشكل دقيق، خاصة بشأن أي قرارات استثنائية مؤقتة، وعدم تضليل الجمهور.

