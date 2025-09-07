أناقة وجاذيية.. أجمل إطلالات النجمات في ختام مهرجان فينيسيا

كتبت- أسماء مرسي:

انطلقت اليوم فعاليات ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ82، وذلك في مدينة البندقية الإيطالية.

وتألقت عدد من النجمات العالميات على السجادة الحمراء بإطلالات ساحرة ولافتة، خطفت أنظار المصورين وعدسات الكاميرا.

وفيما يلي، نستعرض أبرز وأجمل إطلالات النجمات في حفل الختام، وفقا لموقع "Vogue".

زهاو تاو

تألقت النجمة الصينية زهاو تاو على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الرصاصي، تميز بقصته الانسيابية، ومزد بكاب أنيق، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

لونا ويدلر

كما خطفت الممثلة السويسرية لونا ويدلر الأنظار بإطلالتها الجذابة، حيث أطلت بفستان ملون ومميز، جاء بتصميم الكتف الواحد، وكم منتفخ، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت أحمر شفاه قوي باللون الأحمر الناري.

فرناندا توريس

كما ظهرت الكاتبة البرازيلية بفستان باللون البني اللامع بقصة انسيابية على الجسم، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من قلادة، وحلق.

تاتيانا لوتر

⁨ أطلت الممثلة الإيطالية الأمريكية تاتيانا لوتر، بفستان قصير باللون الأسود بقصة الكب ومزينا بتطريزات لامعة ومنفوشا من أسفل، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، وبمكياج هاديء.

جوليا روبرتس

تألقت الممثلة الأمريكية جوليا روبرتس بفستان أنيق باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها، واعتمجت مكياجا ناعما.

إيميلي بلانت

أطلت النجمة العالمية إيميلي بلانت بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الوردي، تميز بأنه بقصة الكب ومزينا بتطريزات لامعة، مع وضع مكياجا قويا، وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها.