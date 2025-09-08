إعلان

من الافتتاح إلى الختام.. 15 صورة لـ إطلالات الكابلز في فينيسيا 2025

01:30 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إطلالة أمل كلوني وزوجها في مهرجان فينسيا
  • عرض 15 صورة
    إطلالة إيما ستون وزوجها في مهرجان فينسيا
  • عرض 15 صورة
    إطلالة ادم ساندلر وزوجته في فينسيا
  النجم إدريس إلبا
    إطلالة سابرينا رفقة زوجها النجم ادريس إلبا
  • عرض 15 صورة
    النجم إدريس إلبا
  أمل كلوني
    أمل كلوني بإطلالة جريئة رفقة زوجها في فينسيا
  • عرض 15 صورة
    أمل كلوني
  إيما ستون وزوجها
    إيما ستون بفستان جذاب
  سابرينا
    إيما ستون وزوجها
  سيمونا جاكستايت
    سابرينا
  • عرض 15 صورة
    سيمونا جاكستايت
  • عرض 15 صورة
    كايا جيربر ولويس بولمان
  • عرض 15 صورة
    إطلالة جريئة ل سيمونا جاكستايت
  • عرض 15 صورة
    أطل النجم إدريس إلبا ببدلة أنيقة باللون الرصاصي
كتبت- شيماء مرسي

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان فينسيا بدورته الـ82، بإطلالاتهم الجذابة والمتنوعة.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أبرز الثنائيات الذين حرصوا على الظهور في أبهى صورة، وفقا لمجلة "فوج".

أمل كلوني وزوجها

ظهرت الكاتبة الإنجليزية أمل كلوني بفستان باللون الفوشيا، مزود بإكستنشن بنفس اللون.

أما زوجها جورج ارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

إيما ستون وزوجها

أطلت النجمة الأمريكية إيما ستون بفستان طويل باللون الفضي "كت" مزينا بالكامل بالتطريزات، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

أما زوجها ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها تيشرت بنفس اللون.

كايا جيربر ولويس بولمان

ارتدت عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية كايا جيربر بفستان طويل شفاف وجريء باللون الأسود، ونسقت معه حقيبة بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

وارتدى لويس بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق وحذاء باللون الأسود.

آدم ساندلر وزوجته

ظهر النجم آدم ساندلر ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

أما زوجته ارتدت فستان باللون الأبيض بقصة "الكب"، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

إدريس إلبا وسابرينا

أطل النجم إدريس إلبا ببدلة باللون الرصاصي ونسق أسفلها قميص باللون الأسود.

وأطلت سابرينا فستان طويل باللون الأبيض، ونسقت معه حذاء بنفس اللون.

سيمونا جاكستايت

ارتدت النجمة سيمونا جاكستايت فستان طويل وجريء باللون الأسود بدون بطانة ومزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

ونسق زوجها بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وحذاء باللون الأسود.

فينيسيا 2025 الكابلز أمل كلوني إيما ستون كايا جيربر آدم ساند
