إعلان

ياسمين صبري تتألق بفستان قصير في أحدث ظهور لها

10:16 م الأحد 07 سبتمبر 2025
  • عرض 1 صورة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتبت- أسماء العمدة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام صورة جديدة خطفت بها الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة.

وكانت قد ظهرت ياسمين بفستان قصير باللون الأسود الكلاسيكي، بتصميم بسيط مكشوف الكتفين وملائم للسهرات أو الطلات الكاجوال الراقية، ونسّقت مع الفستان حقيبة يد جلد باللون الأسود من علامة فاخرة، ما أضاف لمسة عصرية لافتة.

أما الحذاء فجاء بكعب عالي بلون ذهبي مع أربطة ملتفة حول الساق، منح الإطلالة جرأة وأناقة في آن واحد، بينما اكتفت بمجوهرات رقيقة زادت من بريق الإطلالة دون مبالغة.

وبدت ياسمين صبري في الصور بابتسامة هادئة وشعر منسدل أعلى الكتف.

ياسمن صبري الأسود القصير إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان