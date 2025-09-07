ياسمين صبري تتألق بفستان قصير في أحدث ظهور لها



كتبت- أسماء العمدة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام صورة جديدة خطفت بها الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة.

وكانت قد ظهرت ياسمين بفستان قصير باللون الأسود الكلاسيكي، بتصميم بسيط مكشوف الكتفين وملائم للسهرات أو الطلات الكاجوال الراقية، ونسّقت مع الفستان حقيبة يد جلد باللون الأسود من علامة فاخرة، ما أضاف لمسة عصرية لافتة.

أما الحذاء فجاء بكعب عالي بلون ذهبي مع أربطة ملتفة حول الساق، منح الإطلالة جرأة وأناقة في آن واحد، بينما اكتفت بمجوهرات رقيقة زادت من بريق الإطلالة دون مبالغة.

وبدت ياسمين صبري في الصور بابتسامة هادئة وشعر منسدل أعلى الكتف.