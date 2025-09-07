آيتن عامر بإطلالة كاجوال.. كيف نسقت اللوك؟
كتبت- شيماء مرسي
تألقت الفنانة آيتن عامر بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ووفقا لـ "instyle"، اللون الأبيض يمنح المرأة مظهرا راقيا وجذابا ويبرز ملامح الوجه بشكل طبيعي.
وأطلت آيتن بـ تي شيرت باللون الأبيض ونسقت معه بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح
واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع طبيعة بشرتها.
واختارت آيتن تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها بِشكل عفوي.
ونسقت مع إطلالتها حقيبة أنيقة باللون الأسود.
وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وخاتم وساعة يد.
