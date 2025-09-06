كتبت- أسماء العمدة:

لا شك في أن مارلين مونرو أيقونة الإغراء الأولى في العالم وواحدة من أشهر نجمات هوليوود في القرن العشرين لمع نجمها بأدوارها في أفلام الكوميديا الرومانسية، لكن شهرتها الحقيقية ارتبطت بجاذبيتها الفريدة وإطلالاتها الجريئة التي تحولت إلى أيقونات خالدة في تاريخ الموضة، وحتى بعد رحيلها المأساوي عام 1962، ظل اسمها حاضرًا كرمز للجمال والإثارة والجرأة، وفقًا لـCNN.

قصة الفستان

في 19 مايو 1962، ارتدت ملكة الإغراء مارلين مونرو فستانًا عرف لاحقا باسم "Happy Birthday, Mr. President" خلال حفل عيد ميلاد الرئيس الأمريكي جون كينيدي الأربعين.

وصُمم الفستان خصيصا لها من قماش رقيق بلون الجلد، وزُيّن بأكثر من 2,500 كريستالة مرصوصة يدويا ليبدو وكأنه مرسوم على جسدها.

لحظة غنائها "Happy Birthday" للرئيس الأمريكي بالفستان اللافت، صُنّفت كواحدة من أكثر اللحظات إثارة في تاريخ الثقافة الأمريكية.

وبعد عقود من وفاة مونرو، بيع الفستان في مزاد عام 2016 بسعر وصل إلى 4.8 مليون دولار، متجاوزًا كل التوقعات، ليصبح أغلى فستان يُباع في التاريخ.

واقتنته مجموعة Ripley’s Believe It or Not التي احتفظت به كقطعة نادرة من التاريخ الفني والثقافي.

اقرأ أيضا:

"لوك أمريكاني".. بسمة بوسيل حديث الجمهور في مهرجان البندقية (صور)

بعد ظهورها بـ "البورنس".. أجرأ إطلالات شيرين رضا التي أثارت الجدل

"كروب توب" جريء.. 9 صور لـ نسرين طافش بإطلالة مثيرة للجدل- ومصممة أزياء تعلق

جورجينا جريئة وهيفاء وهبي ساحرة.. 13 صورة نجمات تألقن بفساتين قصيرة

سما كامل تفوز بلقب "هالة قوية" في مسابقة ملكة جمال مصر