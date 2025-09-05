مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة.. وسر اختيارها لهذا اللون

كتبت - نرمين ضيف الله:

تألقت الفنانة مي سليم في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة باللون الأسود.

اختارت فستانًا انسيابي القصّة يبرز قوامها بأسلوب راقٍ.

التصميم جاء بسيطًا في تفاصيله لكنه غني بالفخامة، مع لمسات ناعمة عززت من طابع الإطلالة الكلاسيكي.

وأكملته بإكسسوارات معدنية وحقيبة صغيرة باللون ذاته، مما أضفى مظهرًا متناسقًا ومتوازنًا.

سر اختيار اللون الأسود وفق صحف عالمية:

تؤكد مجلات الموضة العالمية أن اللون الأسود هو "ملك الألوان" في عالم الأزياء.

الأسود يتميز به من قدرة على منح الإطلالة لمسة من الغموض والرقي في آن واحد.

وبحسب Vogue، يعد الأسود خيارًا مثاليًا لأنه:

1. يعكس الثقة بالنفس ويمنح حضورًا قويًا.

2. يلائم جميع المناسبات، من الإطلالات النهارية إلى السهرات الفاخرة.

3. يُبرز تفاصيل التصميم ويجعل القصّات والأقمشة أكثر وضوحًا.

4. ينحت القوام بصريًاويمنح مظهرًا أكثر رشاقة.