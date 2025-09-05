كتبت - نرمين ضيف الله:

شاركت منة فضالي متابعيها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

تألقت في احتفال عيد ميلادها بإطلالة أنثوية ناعمة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا بألوان الباستيل المبهجة.

تزيّنه طبعات الورود بألوان الوردي والأزرق والبنفسجي، مع تصميم متعدد الطبقات يمنح الفستان حركة وحيوية.

جاء الفستان بفتحة صدر أنيقة وحمالات رفيعة، ما أضفى لمسة رقيقة على إطلالتها، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومكياجًا طبيعيًا أبرز جمالها، وحملت بيديها قالب كيك أبيض بتزيين ناعم بالورود.

سر ارتداء اللون في عيد ميلادها وفق صحف عالمية مثل فوج:

منة فضالي اختارت في عيد ميلادها إطلالة تحمل طابعًا أنثويًا عصريًا، حيث جاء الفستان القصير بتصميم متعدد الطبقات يفيض بالحركة والبهجة.

الطبعات الزهرية الناعمة بألوان الباستيل لم تكن مجرد اختيار صيفي تقليدي، بل جاءت كرمز للانتعاش والتجدد.