كتبت - نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة نانسي عجرم محبيها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

ظهرت نانسي 2 إطلالة مختلفة باللونين الأبيض والأسود.

تألقت نانسي عجرم بفستان أبيض قصير بتصميم عصري يجمع بين البساطة والفخامة.

حيث جاء بقصة تبرز رشاقتها، مع تفاصيل دقيقة تضيف لمسة أنثوية ناعمة.

نسّقت معه حذاء بكعب عالٍ وإكسسوارات لامعة عززت من جاذبية الإطلالة، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة ومكياجًا ناعمًا يركز على عينيها.

وصف الإطلالة الثانية الفستان الأسود الطويل:

اختارت نانسي عجرم فستانًا أسود طويلًا بلمسة كلاسيكية راقية، تميز بقصة انسيابية تنسدل بأناقة، مع تفاصيل أنثوية رقيقة عند الخصر لتحديد القوام.

التصميم جاء بقصة تبرز فخامة اللون الأسود الخالد، وأكملت الإطلالة بحذاء سهرة وإكسسوارات متناسقة، مع مكياج سموكي جذاب وتسريحة شعر أنيقة.

دلالات الإطلالة وفق صحف عالمية مثل فوج:

أنوثة نانسي.

نقاء نانسي في اختيار الألوان.

مرح نانسي وطفولتها في حبها للون الأبيض.

رقي نانسي في اختيار الألوان الكلاسيكية مثل الأسود.