جومانا مراد تتألق بلوك جذاب.. سر الإطلالة

بفستان جذاب وتورتة غير تقليدية.. دينا ابنة هبة قطب تخطف الأنظار في حفل

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة جومانا مراد بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "glamour"، البدلة الرسمية تمنح المرأة إطلالة توحي بالثقة والجرأة والأناقة، مما يجعلها خيارا مثاليا للمناسبات الرسمية وغير الرسمية.

وارتدت جومانا بدلة باللون الرصاصي مكونة من بليزر وبنطلون ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت جومانا أن تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.