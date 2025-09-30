إعلان

جومانا مراد تتألق بلوك جذاب.. سر الإطلالة

كتب : شيماء مرسي

08:09 م 30/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جومانا مراد (1)
  • عرض 4 صورة
    جومانا مراد (2)
  • عرض 4 صورة
    جومانا مراد (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة جومانا مراد بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "glamour"، البدلة الرسمية تمنح المرأة إطلالة توحي بالثقة والجرأة والأناقة، مما يجعلها خيارا مثاليا للمناسبات الرسمية وغير الرسمية.

وارتدت جومانا بدلة باللون الرصاصي مكونة من بليزر وبنطلون ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت جومانا أن تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

جومانا مراد إطلالة جذابة إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* الصحة" تُحذر من شراء الأدوية عبر الإنترنت.. وتؤكد التحرك لـ"غلق الصفحات"
ترامب عن الشرق الأوسط: إمّا أن يهدأ أو سيتدخل الجيش الأمريكي