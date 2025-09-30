داليا مصطفى بإطلالة كاجوال.. ما سر اختيارها لـ اللون الأبيض؟

بفستان جذاب وتورتة غير تقليدية.. دينا ابنة هبة قطب تخطف الأنظار في حفل

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة داليا مصطفى بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، يضفي اللون الأبيض لمسة من الجاذبية والأناقة، كما أنه يسهل تنسيقه مع العديد من المجوهرات.

وارتدت داليا تي شيرت باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الأسود وحذاء باللون الأحمر.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت داليا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها تناسب إطلالتها الجذابة.