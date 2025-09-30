مي عمر تتألق بالأبيض.. لماذا اختارت هذا اللون؟

تألقت الفنانة مي عمر بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، قد يمنح الفستان باللون الأبيض المرأة إطلالة جذابة وأنيقة، ويمكن أيضا تنسيقه مع إكسسوارات وساعة يد، كما فعلت الفنانة مي عمر.

وأطلت مي بفستان "كت" باللون الأبيض أبرز قوامها ورشاقتها.

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت مي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بـ اكسسوارات ماسية حلق وساعة يد وخاتم وأسورة.