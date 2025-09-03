جاذبية وتألق.. إطلالات النجمات بـ "الأحمر" تسيطر على صيف 2025

كتبت- شيماء مرسي

تألق العديد من النجمات بإطلالات متنوعة وجذابة باللون الأحمر خلال ظهورهن في الحفلات والمناسبات في صيف 2025.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز النجمات التي ظهرن باللون الأحمر في صيف 2025.

سيرين عبد النور

أطلت الفنانة سيرين عبد النور بفستان طويل باللون الأحمر بصيحة الكم الواحد وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بفستان طويل باللون الأحمر بـ إكستنشن بنفس اللون من تصميم moonmains.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، بواسطة ألاء الزاير.

وتركت شعرها الويفي منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها بواسطة منى العياشي.

مي سليم

ارتدت الفنانة مي سليم بفستان "كت" بصيحة الكروب توب باللون الأحمر وبفتحة ساق جريئة، ونسقت معه اكسسوارات مكونة من سلسلة وساعة يد وخاتم.

نيللي كريم

تألقت الفنانة نيللي كريم بفستان طويل باللون الأحمر الناري بصيحة الأوف شولدر ومزينا بالتطريزات بالكامل، من تصميم دار أزياء توني وارد

واعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضع أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة عبد الله الرفاعي.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم، من ماركة "شوبارد".

إلهام شاهين

ارتدت الفنانة إلهام شاهين بفستان "كت" باللون الأحمر مزينا بنقشات الورود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

ما سر اختيار النجمات لـ اللون الأحمر؟

اللون الأحمر يمنح المرأة مظهر جذاب وأنيق، كما أنه مناسبا لإطلالات الشاطيء، وبالإضافة إلى ذلك فهو يناسب جميع أنواع الجسم، ويمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات بسيطة، وفقا لـ "فوج".