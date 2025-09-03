"كارداشيان العرب".. 20 صورة لـ أجرأ إطلالات صيفية لـ ميرهان حسين

كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة ميرهان حسين الأنظار بإطلالتها الصيفية الجريئة التي تنوعت بين الفساتين القصيرة والألوان المبهجة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أجرأ إطلالات صيفية لـ ميرهان حسين، وفقا لما كشفته مصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ "مصراوي".

فستان أسود

أطلت ميرهان بفستان قصير باللون الأسود "كت"، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

فستان بيج

ارتدت ميرهان فستان قصير باللون البيج، ونسقت معه قبعة بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

فستان أخضر

ظهرت ميرهان بفستان باللون الأخضر بصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

فستان أصفر

اختارت ميرهان الظهور بفستان"كت" باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا هادئا وتصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

قميص أبيض

ارتدت ميرهان قميص باللون الأبيض ونسقت معه مجموعة اكسسوارات مكونة من حلق وسلسلة ومجموعة أساور، وتركت شعرها منسدلا.