"كارداشيان العرب".. 20 صورة لـ أجرأ إطلالات صيفية لـ ميرهان حسين

09:00 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
    اعتمدت مكياجا هادئا وتصفيفة الشعالمرفوع لأعلى
    الفنانة ميرهان حسين
    فستان أصفر
    الفنانة الشابة ميرهان حسين
    ميرهان بصيحة الظهر المكشوف
    ميرهان بفستان أسود
    ميرهان بفستان اصفر
    ميرهان بفستان جذاب
    ارتدت ميرهان قميص باللون الأبيض
    ميرهان بفستان كت أسود
    ميرهان بفستان كت جريء
    ميرهان بقميص باللون الأبيض
    ميرهان بمكياج هادئ
    ميرهان تخطف الأنظار
    ميرهان حسين بفستان باللون الأصفر
    ميرهان بإطلالة جريئة باللون الأبيض
    ميرهان
    ميرهان بفستان جريء
كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة ميرهان حسين الأنظار بإطلالتها الصيفية الجريئة التي تنوعت بين الفساتين القصيرة والألوان المبهجة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أجرأ إطلالات صيفية لـ ميرهان حسين، وفقا لما كشفته مصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ "مصراوي".

فستان أسود

أطلت ميرهان بفستان قصير باللون الأسود "كت"، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

فستان بيج

ارتدت ميرهان فستان قصير باللون البيج، ونسقت معه قبعة بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

فستان أخضر

ظهرت ميرهان بفستان باللون الأخضر بصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

فستان أصفر

اختارت ميرهان الظهور بفستان"كت" باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا هادئا وتصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

قميص أبيض

ارتدت ميرهان قميص باللون الأبيض ونسقت معه مجموعة اكسسوارات مكونة من حلق وسلسلة ومجموعة أساور، وتركت شعرها منسدلا.

إطلالات ميرهان حسين في الصيف الفنانة ميرهان حسين أجرأ إطلالات ميرهان حسين
