"بطانة مقطوعة وفستان ستارة".. 20 صورة لـ أسوأ إطلالات النجمات في 2025

كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من حرص نجمات الفن على الظهور بإطلالات متألقة وجذابة ومتنوعة في الحفلات والمناسبات خلال عام 2025، إلا أن بعض التصميمات لم تكن موفقة أو مناسبة لأجسادهن.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم في هذا التقرير أسوأ إطلالات النجمات في 2025.

ميريام فارس

ظهرت ميريام بفستان طويل باللون الأصفر تميز بأنه مطرز من الأعلى ومفتوح عند منطقة الصدر ونسقت معه قفازات بيضاء طويلة.

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالتها عبر حسابه الرسمي بـ إنستجرام قائلا: "فستان الستارة، كما أن التصميم والتنفيذ لم يكونا بمستوى الحدث أو المكانة التي تتمتع بها ميريام".

إليسا

أطلت إليسا بفستان طويل باللون الأبيض بأكمام قصيرة منفوخة، ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية فاخرة مكونة من عقد وعدة أساور وخاتم.

وأضاف حنا: "لن أكرر الكلام المعتاد عن أن إليسا جميلة وما إلى ذلك، لكن باختصار، الفستان يشبه الستارة".

فيفي عبده

ارتدت الفنانة فيفي عبده بلوزة باللون الأسود مع جيب قصير باللون الأزرق، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وانتقدت مصممة الأزياء زينب الشوربجي إطلالتها وأوضحت أنها غير مناسبة للخروج.

وأشارت الشوربجي أن التنسيق بين الجيب الأزرق والبلوزة السوداء لم يكن موفقا.

وأضافت مصممة الأزياء أن تصميم الإطلالة لا يتناسب مع قوامها، كما أن الألوان المستخدمة لا تعكس حيوية وألوان الصيف المشرقة.

ليلى علوي

ظهرت ليلى علوي بفستان قصير مزينا بنقوش كبيرة بألوان زاهية تجمع بين الأزرق التركوازي والأحمر والأسود والأبيض، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

وعلق خبير الموضة أحمد غالب على إطلالتها قائلا: "الفستان يتميز بروح صيفية مرحة وألوان جريئة تلفت الانتباه، لكن من ناحية التناسب مع شكل الجسم، القصة الفضفاضة جدا والنقوش الكبيرة لا تبرز جمال القوام، بل تجعله يبدو أكبر حجما".

نانسي عجرم

ظهرت المطربة نانسي عجرم بفستان طويل باللون الذهبي مزينا بتطريزات عند منطقة الصدر وحتى منتصف الفستان.

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على الإطلالة قائلا: "بالرغم من أن لفسات أنيق ومناسب لقوامها وأبرز أناقتها، إلا أن البطانة تعد مشكلة رئيسية في الفستان

وهي "البطانة فوبيا"، وهي البطانة المقطوعة وغير المتناسقة.