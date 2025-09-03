نانسي عجرم بإطلالة ساحرة.. لماذا اختارت صيحة "الأوف شولدر"؟

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة نانسي عجرم بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت نانسي مرتدية فستان طويل الجزء العلوي منه عبارة عن كورسيه باللون الأسود اللامع، بتصميم "الأوف شولدر"، أما الجزء السفلي، فهو عبارة عن جيب واسع من قماش التول الأبيض.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

يمنح فستان الأوف شولدر إطلالة تجمع بين الأناقة الكلاسيكية والجاذبية، حيث يُبرز جمال الرقبة والكتفين بأسلوب راق.

كما أن هذا التصميم خيارا مثاليا لمن ترغب في إخفاء بعض عيوب الجسم، كما يتيح فرصة ممتازة لتنسيق إكسسوارات لافتة مثل القلادات الضخمة أو الأقراط المتدلية، ما يضيف لمسة من الفخامة ويكمل جمال الإطلالة، وفقا لموقع "pollardi".