هيدي كرم بجمبسوت أنيق.. كيف نسقت إطلالتها؟

أطلت الفنانة هيدي كرم بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت هيدي بـ جمبسوت "كت" باللون الفضي اللامع، من تصميم مصممة الأزياء ولاء عبد العال.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت هيدي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات بسيطة مكونة من حلق وخاتم وساعة يد.