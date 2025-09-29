خطفت الأنظار بالأبيض.. كارولين عزمي بإطلالة جذابة

أطلت الفنانة كارولين عزمي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت كارولين فستان قصير باللون الأبيض بقصة الكب، من تصميم الاستايلست مايان هشام.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت كارولين أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة، بواسطة مصفف الشعر فادي محسن.

وزينت إطلالتها بمجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة، من تصميم "lailawahbajewelry".

ونسقت سيرين مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأبيض.