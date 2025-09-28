بعد تتويجها بلقب ملكة جمال مصر للمتزوجات.. من هي بسنت رشدي؟

تُوجت بسنت رشدي بلقب ملكة جمال مصر للمتزوجات لعام 2025، خلال حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة، وسط حضور لافت للمشاهير ونجوم الفن.

إطلالة بسنت في حفل التتويج

وفي الحفل، ظهرت بسنت بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الفضي الميتالك، تميز بأنه بقصة ضيقة على الجسم ومزين بتطريزات لامعة.

كما اختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا ناعما.

في هذا السياق، إليكم أبرز معلومات قد لا تعرفونها عن بسنت رشدي، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال استضافتها ببرنامج "في قعدة صفا"، المُذاع على قناة "هي".

بسنت رشدي، تبلغ من العمر 28 عاما.

حاصلة على درجة الدكتوراه.

عملت في مجالات متعددة، من بينها الإعلانات والملاحة البحرية، ما منحها خبرة متنوعة قبل دخولها عالم الجمال.

راودها حلم التتويج، وكانت في طفولتها تكتب على صورها "ملكة" وتلعب بالتاج.

رغم تلقيها عروضًا للمشاركة سابقا، قررت خوض التجربة هذا العام فقط.

تتويجها له طابع خاص، إذ أن كونها متزوجة كان في السابق يمنعها من المشاركة في مثل هذه المنافسات، ما يجعل فوزها أكثر تميزا.

دائما ما تشجع الفتيات والسيدات على الثقة بالنفس وتقبل الذات، وتدعو إلى الاهتمام بجمالهن الطبيعي.

تُشارك جمهورها بأحدث صورها ويومياتها عبر حسابها على "إنستجرام".

يتابعها على صفحتها 221 ألف شخص، وتتفاعل معهم باستمرار.

اقرأ أيضا:

20 صورة ومعلومات عن بيانكا أنيشتا زوجة لاعب النصر السعودي أنجيلو

شات جي بي تي يساعد امرأة على الفوز بـ 50 ألف.. ما القصة؟

جمالها غير طبيعي وأسعار مذهلة.. 10 صور لـ أغلى مجوهرات في العالم

أسرار الأغنياء.. 7 نصائح ذهبية لتحويل مرتبك لثروة

بعد انفصالهما.. من هي يارا تامر طليقة المطرب مسلم؟