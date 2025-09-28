إعلان

بعد تتويجها بلقب ملكة جمال مصر للمتزوجات.. من هي بسنت رشدي؟

كتبت- أسماء مرسي:

06:00 م 28/09/2025
تُوجت بسنت رشدي بلقب ملكة جمال مصر للمتزوجات لعام 2025، خلال حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة، وسط حضور لافت للمشاهير ونجوم الفن.

إطلالة بسنت في حفل التتويج

وفي الحفل، ظهرت بسنت بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الفضي الميتالك، تميز بأنه بقصة ضيقة على الجسم ومزين بتطريزات لامعة.

كما اختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا ناعما.

في هذا السياق، إليكم أبرز معلومات قد لا تعرفونها عن بسنت رشدي، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال استضافتها ببرنامج "في قعدة صفا"، المُذاع على قناة "هي".

بسنت رشدي، تبلغ من العمر 28 عاما.

حاصلة على درجة الدكتوراه.

عملت في مجالات متعددة، من بينها الإعلانات والملاحة البحرية، ما منحها خبرة متنوعة قبل دخولها عالم الجمال.

راودها حلم التتويج، وكانت في طفولتها تكتب على صورها "ملكة" وتلعب بالتاج.

رغم تلقيها عروضًا للمشاركة سابقا، قررت خوض التجربة هذا العام فقط.

تتويجها له طابع خاص، إذ أن كونها متزوجة كان في السابق يمنعها من المشاركة في مثل هذه المنافسات، ما يجعل فوزها أكثر تميزا.

دائما ما تشجع الفتيات والسيدات على الثقة بالنفس وتقبل الذات، وتدعو إلى الاهتمام بجمالهن الطبيعي.

تُشارك جمهورها بأحدث صورها ويومياتها عبر حسابها على "إنستجرام".

يتابعها على صفحتها 221 ألف شخص، وتتفاعل معهم باستمرار.

