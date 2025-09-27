وئام مجدي بإطلالة جريئة.. ما سر ارتدائها الجاكيت الجينز؟

ظهرت الفنانة وئام مجدي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت وئام فستانا قصيرا باللون الأسود بقصة الكب، ونسقت معه جاكيت جينز باللون الفاتح.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود.

وفقا لموقع "makeyourownjeans"، الجاكيت الجينز من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة، لما يوفره من فوائد عملية وأنيقة في آنٍ واحد.

يمكن تنسيقه بسهولة مع معظم أنواع الملابس، كما يُضفي لمسة من البساطة والأناقة على الإطلالة، ما يجعله خيارا مثاليا للمناسبات اليومية.