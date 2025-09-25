مايا دياب بإطلالة شبابية عصرية تجمع بين البساطة والجرأة- سر اللوك

شاركت مايا دياب محبيها عبر حسابها على إنستجرام مجموعة صور جديدة.

تألقت فيها بإطلالة شبابية لافتة خطفت الأنظار، اختارت تيشرت أسود بتصميم مميز، مزود من الأسفل بدانتيل شيفون يضفي لمسة أنثوية ناعمة.

نسقته مع بنطلون جينز أزرق كلاسيكي يمنحها طابعًا عصريًا مريحًا.

وأكملت مايا إطلالتها بحقيبة جيلد هافانا التي أضافت لمسة من الأناقة العملية إلى مظهرها.

دلالات الإطلالة وفق صحف عالمية مثل فوج:

تعكس هذه الإطلالة حرص مايا على المزج بين العملية والجرأة في الوقت نفسه؛ فهي مناسبة للأجواء الشبابية والحركة اليومية، وفي الوقت ذاته تحمل لمسة أنثوية أنيقة تجعلها متفردة بأسلوبها.