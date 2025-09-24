إعلان

بفستان لامع.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : أسماء مرسي

04:00 م 24/09/2025
كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هيدي كرم بإطلالة لامعة وجريئة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هيدي مرتدية فستانا طويلا باللون الفضي اللامع بقصة ضيقة على الجسم، ومزين بتطريزات لامعة، ومزود بفتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخواتم، عدة أساور.

وفقا لموقع "fashionispsychology"، يساعد الفستان اللامع على الشعور بالثقة بالنفس، كما يمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات بسيطة.

بالإضافة إلى، يمنح ارتداء الفستان اللامع حضورا قويا، ويُضفي لمسة من الفخامة والتميز على الإطلالة.

