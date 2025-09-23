إعلان

حنان مطاوع بفستان جذاب.. كيف أطلت في أحدث ظهور؟

كتبت- شيماء مرسي

12:25 م 23/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حنان مطاوع (4)
  • عرض 4 صورة
    حنان مطاوع (2)
  • عرض 4 صورة
    حنان مطاوع (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت حنان فستان طويل باللون الأبيض مزينا بالتطريزات من أعلى باللون الذهبي والبيبي بلو، من تصميم مصمم الأزياء محمد نور.

واعتمدت حنان مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت حنان أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

حنان مطاوع إنستجرام اللون الأبيض اللون الذهبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز لأعلى مستوى تاريخي له
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد