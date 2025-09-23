حنان مطاوع بفستان جذاب.. كيف أطلت في أحدث ظهور؟

زوجة ماجد المصري بإطلالة ملفتة.. من هي مصممة الأزياء رانيا أبو النصر؟

أطلت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت حنان فستان طويل باللون الأبيض مزينا بالتطريزات من أعلى باللون الذهبي والبيبي بلو، من تصميم مصمم الأزياء محمد نور.

واعتمدت حنان مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت حنان أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.