إعلان

آمال ماهر بفستان جذاب.. ما سر ارتدائها اللون الأسود؟

كتب : مصراوي

05:13 م 22/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المطربة آمال ماهر
  • عرض 4 صورة
    المطربة آمال ماهر
  • عرض 4 صورة
    المطربة آمال ماهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت المطربة آمال ماهر بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

والفستان الأسود يمنح المرأة لمسة من الأناقة والرقي والفخامة، وبالإضافة إلى ذلك، يسهل تنسيقه مع الإكسسوارات كما فعلت المطربة آمال ماهر، وفقا لموقع "Quora".

وارتدت آمال فستان طويل باللون الأسود بصيحة الأوف شولدر ومزينا بالتطريزات بالكامل.

واعتمدت آمال مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من خاتم وحلق وأسورة.

واختارت آمال أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

آمال ماهر المطربة آمال ماهر آمال ماهر على إنستجرام آمال ماهر بفستان أسود إطلالة آمال ماهر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد القبض عليها.. محامي ورثة طليق "بوسي" يكشف سبب منعها من السفر؟
تطعيمات مهمة لطلاب المدارس مع بداية الدراسة.. تعرف عليها
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه