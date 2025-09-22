آمال ماهر بفستان جذاب.. ما سر ارتدائها اللون الأسود؟

ظهرت المطربة آمال ماهر بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

والفستان الأسود يمنح المرأة لمسة من الأناقة والرقي والفخامة، وبالإضافة إلى ذلك، يسهل تنسيقه مع الإكسسوارات كما فعلت المطربة آمال ماهر، وفقا لموقع "Quora".

وارتدت آمال فستان طويل باللون الأسود بصيحة الأوف شولدر ومزينا بالتطريزات بالكامل.

واعتمدت آمال مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من خاتم وحلق وأسورة.

واختارت آمال أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.