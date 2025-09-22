5 صور ومعلومات عن إطلالة أية سماحة في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة دينا الشربيني بإطلالة كاجوال، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، يضفي اللون الأبيض لمسة من الجاذبية والأناقة، كما أنه يجعل قوام الجسم أنحف ويسهل تنسيقه مع العديد من الإكسسوارات.

وارتدت دينا توب "كت" باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها بنطلون بنفس اللون.

واعتمدت دينا مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزُينت إطلالتها بمجموعة إكسسوارات مكونة من حلق وعدة أساور وخاتم.

واختارت دينا أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون البيج ونظارة شمسية باللون الأسود.