إطلالة ساحرة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كتبت - شيماء مرسي

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور انستجرام، خطفت فيها الأنظار بإطلالتها الساحرة.

وظهرت ياسمين مرتدية سترة خفيفة بنقشة ورود أو ألوان متداخلة (أحمر، أخضر، وأسود)، فوق بلوزة بيضاء بسيطة.

وزين ياسمين إطلالتها بالإكسسوارات، ساعة أنيقة على المعصم، وعقد بسيط وناعم، مع أساور.

وظهرت بشعر طويل، منسدل بشكل طبيعي وناعم، مع مكياج ناعم وطبيعي، مع تركيز على الابتسامة الجذابة.

وبحسب مجلة فوج، فإن اختيار ياسمين هذه الألوان في الإطلالة تعبر عن الرقي والذوق العالي والثقة بالنفس.