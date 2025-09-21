أية سليم بفستان جذاب.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة أية سليم بإطلالة جذابة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت أية فستان طويل باللون البيج ونسقت مع إطلالتها حزام باللون الأسود.

واعتمدت أية مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من ساعة يد وأسورة وخاتم.

واختارت أية أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

ووفقا لـ "womenontopp"، يضفي اللون البيج لمسة من الجاذبية والأناقة، كما أنه يجعل قوام الجسم أنحف ويسهل تنسيقه مع الإكسسوارات.