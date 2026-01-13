إعلان

انخفاض الأرز والزيت والفول والدواجن بالأسواق اليوم

كتبت- ميريت نادي:

01:41 م 13/01/2026

الأرز

ارتفعت أسعار المكرونة، وزيت الذرة، واللحوم، والجبن الرومي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13-1-2026، بينما انخفضت أسعار الأرز، والفول، والجبن الأبيض، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.08 جنيه، بتراجع 1.24 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 59.17 جنيه، بتراجع 1.09 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.75 جنيه، بتراجع 8 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 90.32 جنيه، بتراجع 1.01 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.3 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.57 جنيه، بزيادة 1.04 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.13 جنيه، بتراجع 45 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.34 جنيه، بتراجع 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 110.65 جنيه، بزيادة 1.97 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 403.49 جنيه، بزيادة 2.44 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.07 جنيه، بتراجع 1.79 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.06 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو الفول السائب: 52.03 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 121.19 جنيه، بتراجع 7.28 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 280 جنيه، بزيادة 3.6 جنيه. .

كيلو اللبن السائب: 32.85 جنيه، بزيادة 2.57 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 107.25 جنيه، بزيادة 5.28 جنيه.

الأرز الفول الدواجن المكرونة

