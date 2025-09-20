جلد وفرو ولمسات كلاسيكية.. أبرز صيحات موضة شتاء 2026

كتبت- أسماء العمدة:

كشف مصمم الأزياء محمود غالي أن اتجاهات الموضة تتغير من موسم لآخر، ويحدد كل مصمم بصمته الخاصة التي يطبع بها مجموعته الجديدة. فبينما تميز صيف هذا العام باللمسة "الهيبزية" المستوحاة من روح السبعينيات وثقافة "الهيبز"، يأتي شتاء 2026 بخطوط أكثر دفئًا وفخامة.

وأضاف غالي في تصريحاته لـ"مصراوي"، أن الجلد والفرو والقطيفة "الفيلفت" تتصدر الخامات المستخدمة في عروض الشتاء، بينما تبرز بقوة الألوان الداكنة مثل الرمادي، الأسود، الكحلي، البني، والنبيتي الغامق، إلى جانب الأحمر، الأصفر المستردة، وألوان الباستيل الناعمة مثل الوردي الفاتح "بودي روز"، الأزرق السماوي "بيبي بلو"، والأصفر الكناري.

وأشار إلى أن القصّات هذا الموسم تعود إلى ملامح من خمسينيات القرن الماضي، مع لمسات مستوحاة من الثمانينيات والتسعينيات مثل الكتافات العالية "الأوبلت" والتصاميم الواسعة.

واختتم غالي تصريحاته قائلًا: "هذا الشتاء يشهد مزجًا متنوعًا بين الألوان والخامات، ما يمنح الإطلالات طابعًا عصريًا أنيقًا يناسب مختلف الأذواق".