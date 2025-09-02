بفستان أنيق باللون الأحمر.. كيف نسقت دنيا سمير غانم إطلالتها؟

كتبت- شيماء مرسي

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

واللون الأحمر يمنح المرأة مظهرا جذابة وأنيقة، كما أنه مناسبا لإطلالات الشاطيء كما فعلت الفنانة دنيا سمير غانم، وفقا لـ "keepcalmandchiffon".

وأطلت دنيا بفستان طويل باللون الأحمر "كت"، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية باللون الأسود.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأصفر ونظارة شمسية باللون الأسود وحقيبة باللون الفوشيا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت دنيا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.