جومانا مراد بإطلالة جذابة.. كيف نسقت اللوك؟







كتبت- شيماء مرسي

شاركت الفنانة جومانا مراد مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

ويتميز الجينز بأنه يمكن ارتدائه في مختلف المناسبات، سواء الرسمية أو غير الرسمية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه بسهولة، كما أنه متوفر بقصات وألوان متعددة، وفقا لـ "فوج".

وتألقت جومانا بـ توب جينز "كت" ونسقت أسفله توب باللون الأبيض وجيب جينز.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأصفر ونظارة شمسية باللون الأسود وحقيبة باللون الفوشيا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت جومانا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

هولة، كما أنه متوفر بقصات وألوان متعددة، وفقا لـ "فوج".

وتألقت جومانا بـ توب جينز "كت" ونسقت أسفله توب باللون الأبيض وجيب جينز. ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأصفر ونظارة شمسية باللون الأسود وحقيبة باللون الفوشيا. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود. واختارت جومانا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.