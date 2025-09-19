جرأة وأناقة.. 6 إطلالات للنجمات خطفت الأضواء في أسبوع الموضة بنيويورك

خطفا الأنظار في أسبوع الموضة.. معلومات عن الملياردير جيف بيزوس وزوجته

كتبت- نرمين ضيف الله:

أسبوع الموضة في نيويورك ليس مجرد حدث للأزياء، بل منصة للجرأة وكسر القواعد.

هذا العام خطفت نجمات عالميات الأضواء بإطلالات غير تقليدية مزجت بين الأناقة والتمرد، لتترك بصمة قوية على منصات العروض وعلى الشارع أيضًا.

في السطور التالية نستعرض أكثر الإطلالات جرأة وتألقًا، التي أثارت الجدل وفق "InStyle"، "pagesix".

دوا ليبا

المغنية العالمية دوا ليبا اختارت فستانًا أسود طويلًا بتصميم ممزق وفتحات جريئة، مع لمسة شفافة أبرزت حمالة داخلية خفية، لتمنح إطلالتها توازنًا بين الإثارة والحداثة.

التصميم أكد أن الأسود لا يفقد بريقه أبدًا حين يقترن بالجرأة.

أوليفيا وايلد

الممثلة أوليفيا وايلد خطفت الأنظار بتوب شفاف بالكامل دون بطانة، نسقته مع بليزر أوفر سايز وتنورة بطابع ذكوري.

الإطلالة أثبتت أن الجرأة ليست مجرد تفصيل، بل فلسفة تعكس شخصية لا تخشى أن تكون محط الأنظار.

تريسي أفريقيا نورمان

عارضة الأزياء تريسي أفريقيا نورمان قدّمت درسًا في المزج بين الأنوثة والجرأة الأندروجينية.

ارتدت تاجًا من الريش، مع بريق بسيط وتصميم يوازن بين النعومة والقوة.

إطلالتها حملت رسالة عن التنوع والاعتزاز بالهوية.

ليزو

ليزو اختارت بالنسبة لها مظهرًا يعكس تحول شخصي وجرأة عالية بودي كورسه شفاف مع تنورة شيفون سوداء ملفوفة، أضف إلى ذلك شعر أحمر لافت.

كاتي هولمز

كاتي هولمز تخلّت عن أسلوبها المعتاد وارتدت ماكسي من اللون الأحمر مع فيست بنفس الدرجة، بما في ذلك أحمر الشفاه والمكياج الخفيف.

مارغو روبي

مارغو روبي اختارت فستانًا أنيقًا جدًا من Mugler من مجموعة الكوتور 1998، مع خطوط رقبة عميقة وشقوق عالية تكشف الكثير من الساق.