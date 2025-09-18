إليسا بإطلالة جريئة باللون الأخضر وشيماء نصر تتألق بالكلاسيكية السوداء

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة شيماء سيف عبر حسابها الخاص "إنستجرام" صورة تجمعها بالمطربة إليسا.

ظهرت إليسا بإطلالة أنيقة وجذابة بفستان قصير باللون الأخضر المائل للتوركواز، جاء بتصميم بكتف رفيع مع فتحة صدر جريئة أضافت لمسة أنثوية لافتة.

الفستان اعتمد على قصة بسيطة تُبرز قوامها، ونسّقته مع إكسسوارات لامعة تضمنت سوارًا ماسيًّا وعقدًا رقيقًا زاد من فخامة الإطلالة.

أما مكياجها فجاء بألوان دافئة مع عيون سموكي بارزة، وتسريحة شعر منسدل طبيعي أبرزت ملامحها.

إطلالة الفنانة شيماء نصر

اختارت شيماء نصر إطلالة أكثر كلاسيكية وأناقة بفستان طويل باللون الأسود الهادئ، بتصميم واسع ومريح يضفي لمسة عملية وعصرية في الوقت نفسه.

الفستان تميز بأكمام طويلة وجيوب جانبية بارزة، مما أضاف له لمسة بسيطة ومختلفة.

نسقته مع حقيبة صغيرة وإكسسوارات فضية رقيقة، بينما اعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل مع مكياج متوازن ركز على العيون والشفاه بلون ناعم وجذاب.