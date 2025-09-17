باللون الأخضر الفاتح.. جنات بفستان "حورية البحر" في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة جنات، بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت جنات مرتدية فستان طويل باللون الأخضر الفاتح، بقصة "حورية البحر" وبقصة انسيابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت تصفيفة الشعر المسندلة على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وعدة أساور، وخاتم.

وفقا لموقع "quora"، ارتداء فستان باللون الأخضر الفاتح يمنح الإطلالة شعورا بالانتعاش والحيوية، ويبرز جمال البشرة بطريقة ناعمة وطبيعية.

بالإضافة إلى ذلك، يمنح مرتديه شعورا بالثقة بالنفس، كما يتناسب مع ألوان الإكسسوارات المختلفة.