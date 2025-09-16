هيدي كرم تخطف الأنظار بفستان قصير جذاب

ثنائيات خطفت الأنظار في حفل جوائز إيمي 2025.. من الكابل الأجمل؟

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة هيدي كرم بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، ارتداء الحذاء بكعب عالي يمنح المرأة جرأة وأناقة وجاذبية، كما إنه يمكن ارتدائه مع الفساتين القصيرة، كما فعلت النجمة هيدي كرم.

وأطلت هيدي بفستان قصير "كت" باللون الأبيض ومزينا بنقوشات الورود باللونين الموف والبني، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض,

واختارت هيدي أن تترك شعرها الويفي على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيدي مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة وساعة يد.