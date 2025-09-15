إعلان

داليا البحيري تتألق بالأبيض.. ما سر اختيارها هذا اللوك؟

10:02 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 4 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 4 صورة
    داليا البحيري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة داليا البحيري بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد يساعد اللون الأبيض على إبراز ملامح الوجه بشكل طبيعي، ويمنح مرتديه حضورا قويا وأنيقا وفقا لموقع "INSTYLE".

وتألقت داليا بفستان طويل باللون الأبيض بفتحة ساق جريئة وأكمام قصيرة، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء باللون الفضي.

واختارت داليا تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، بطريقة تتناسب مع إطلالتها الجذابة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت داليا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.

الفنانة داليا البحيري داليا البحيري تتألق بالأبيض داليا البحيري على إنستجرام إطلالة داليا البحيري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أمن جماعي ومصير مشترك ورفض للتهجير".. ننشر نص البيان الختامي لقمة الدوحة