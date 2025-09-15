داليا البحيري تتألق بالأبيض.. ما سر اختيارها هذا اللوك؟

عائشة بن أحمد بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة داليا البحيري بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد يساعد اللون الأبيض على إبراز ملامح الوجه بشكل طبيعي، ويمنح مرتديه حضورا قويا وأنيقا وفقا لموقع "INSTYLE".

وتألقت داليا بفستان طويل باللون الأبيض بفتحة ساق جريئة وأكمام قصيرة، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء باللون الفضي.

واختارت داليا تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، بطريقة تتناسب مع إطلالتها الجذابة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت داليا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.