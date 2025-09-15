إعلان

بوسي بفستان جريء.. كيف نسقت اللوك؟

07:50 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
كتبت- شيماء مرسي

ظهرت المطربة بوسي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "فوج"، تسريحة الشعر الويفي تضيف لمسة من الأناقة والجاذبية والرقي دون مبالغة، كما تبدو طبيعية وجذابة.

وأطلت بوسي بفستان طويل "كت" باللون الأسود مصنوع من قماش الحرير بصيحة الظهر المكشوف، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وحقيبة يد صغيرة باللون الفوشيا.

واختارت بوسي أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.

