الأخضر يليق بها.. جنات بإطلالة ساحرة

كتبت- شيماء مرسي

أطلت المطربة جنات بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "فوج"، اللون الأخضر يمنح البشرة إشراقة طبيعية ومظهرا عصريا وأنيقا وجذابا، ويمكن ارتداؤه في الخروجات اليومية والمناسبات غير الرسمية والسهرات.

وتألقت جنات بفستان طويل "كت" باللون الأخضر مزينا بتطريزات من الأعلى.

واختارت جنات أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جنات مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من عدة أساور وخاتم وحلق.