بفستان ملكي.. أحلام تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور

05:08 م الأحد 14 سبتمبر 2025
    احلام
    احلام
نشرت المطربة أحلام، صورا لها من إطلالتها خلال حفلها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث خطفت الأنظار بفستان جذاب.

ووفقا لمجلة "vouge"، ارتداء اللون البنفسجي يمنح المرأة مظهرا ملكيا ويعزز الرقة والأنوثة.

وتألقت أحلام على المسرح بفستان باللون البنفسجي الملكي، جاء بتصميم أنيق يجمع بين الفخامة والجرأة.

وجاء الفستان طويل بأكمام طويلة، مصنوع من قماش لامع، فيما تميزت التنورة بتفاصيل شفافة مطرزة بزخارف ذهبية دقيقة.

كما تركت أحلام خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

احلام فستان احلام اطلالة احلام
